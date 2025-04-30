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Что такое синдром саванта и почему его не лечат

Что такое синдром саванта и почему его не лечат

Травмы мозга и психические нарушения могут сделать человека гением.       Что такое синдром саванта Синдром саванта — это состояние, при котором люди с тяжёлыми психическими расстройствами (тем же аутизмом) и серьёзными нарушениями развития демонстрируют ярко выраженную гениальность в какой‑то узкой области.

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