В преддверии Дня защитника Отечества правоохранители провели урок мужества для старшеклассников Херсонской области

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отделения МВД России «Ивановское» совместно с сотрудниками Росгвардии провели урок мужества для учеников 10-11 классов Ивановской школы.
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