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ВСУ выпустили десять снарядов «натовского» калибра по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили десять снарядов по Макеевке и Донецку.

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