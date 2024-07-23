Сергей Мицелеску: "Это решение ускорило ликвидацию Иззета Эрена киллером"

Принятое 3 июля этого года окончательное решение суда Кишинева об отказе в предоставлении убежища в Молдове рецидивисту-иностранцу, лидеру одной из преступных группировок, 41-летнему гражданину Турции Иззету Эрену, находившему в международном розыске, стало мотивом для его скорейшей ликвидации бывшими подельниками с помощью профессионального киллера, чтобы он не сбежал, не был экстрадирован и не д .