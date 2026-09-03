Минцифры рассматривает возможность легализации части книг иноагентов

Окончательного решения по вопросу пока не принято Минцифры России обсуждает с Минюстом, МВД и Администрацией президента возможный механизм, который позволит сохранить в продаже и библиотечных фондах книги иноагентов и нежелательных организаций, выпущенные до присвоения им соответствующего статуса.
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