Минцифры рассматривает возможность легализации части книг иноагентов

Окончательного решения по вопросу пока не принято Минцифры России обсуждает с Минюстом, МВД и Администрацией президента возможный механизм, который позволит сохранить в продаже и библиотечных фондах книги иноагентов и нежелательных организаций, выпущенные до присвоения им соответствующего статуса.