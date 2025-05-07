Полная программа празднования Дня Победы в Смоленске

Масштабные праздничные события в рамках юбилея Победы продлятся в Смоленске четыре дня Программу мероприятий в Смоленске, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовила горадминистрация.
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