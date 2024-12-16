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Нацбанк Украины запросил у банков данные о тратах с карт за рубежом

Нацбанк Украины запросил у банков данные о тратах с карт за рубежом

Расходы украинцев за рубежом начали контролировать. Национальный банк Украины запросил у кредитных организаций информацию о заграничных расчетах с валютных карт на сумму от 620 тысяч рублей, сообщило издание «Страна.

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