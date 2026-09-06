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Несекретные материалы

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«Система клиринга»: РФ платит Китаю золотом за экономическую поддержку – FT

«Система клиринга»: РФ платит Китаю золотом за экономическую поддержку – FT

В этом году объем поставок российского золота в Гонконг резко вырос, поскольку эта китайская территория становится одним из ведущих торговых центров для золота в слитках, подпадающего под западные санкции.

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