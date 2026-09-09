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Иркутск Сегодня

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Дальнобойщика осудили за поддельные права в Иркутской области

В Заларинском районе Иркутской области вынесен приговор 36-летнему жителю Томской области. Мужчину признали виновным сразу по двум статьям: управление автомобилем после лишения прав (ст.

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