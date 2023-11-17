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Парламентская газета

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Силуанов пообещал вовремя довести бюджетные деньги до получателей

Силуанов пообещал вовремя довести бюджетные деньги до получателей

Как только федеральный бюджет будет подписан, правительство начнет работать с регионами, с получателями бюджетных средств, чтобы в начале января следующего года пошло финансирование всех задач, сказал глава Минфина Антон Силуанов во время обсуждения закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы в Госдуме.

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