Силуанов пообещал вовремя довести бюджетные деньги до получателей

Как только федеральный бюджет будет подписан, правительство начнет работать с регионами, с получателями бюджетных средств, чтобы в начале января следующего года пошло финансирование всех задач, сказал глава Минфина Антон Силуанов во время обсуждения закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы в Госдуме.