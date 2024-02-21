Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 9 февраля, в 2 часа ночи по Вашингтону, Россия, тихонечко и без лишнего шума, запустила на орбиту, из космодрома Минобороны Плесецк, "Союз- 2.
Переговоров с НАТО не будет. Путин "подвесил" над планетой "Предвестник"
Комментарии
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Анатолий Страшко
Виктор, это очень скользкий, гнилой тип. Давно вижу его посты. Такие же скользкие и вонючие.
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Че, Вас возможно выгнали из ВУЗа, где Вы пытались философию преподавать. В Ваших познаниях просматривается явная заряжённость на всё, что представляет коммунистов как исчадие ада. А ведь идея коммунистического общества светла и влечёт людей своей жизненной заряжённостью. Вас почитаешь - ну злость, злость, злость. Прямо как от солженицынских чахотных писулек. Вы подумайте. Ведь сгорите от злости.
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2 час.
ВА
Виктор Александров
Уважаемый Толя Страшко (не я лишил Вас отчества)! Первому спутнику и первому человеку в космосе мы обязаны вовсе не Королёву, а Михаилу Клавдиевичу Тихонравову. Только вот куда делся П.И. Иванов, в отделе которого «занимался неактуальными проблемами» М.К. Тихонравов, мне выяснить не удалось. В НИИ-4 этого не знают, что лишний раз свидетельствует о том, что мы иваны, не помнящие родства. Кто может, помогите, пожалуйста, прояснить судьбу П.И. Иванова, имени и отчества которого я не знаю. Читайте [Тихонравов Михаил Клавдиевич] на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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27 мин.
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