Москва заменяет 4200 кв. м шумозащитных экранов для улучшения комфорта горожан

В 2024 году в Москве заменено более 4,2 тыс. кв. м шумозащитных экранов на ключевых магистралях. Заместитель мэра Петр Бирюков отметил, что эти панели снижают шумовое воздействие и соответствуют городской стилистике, облегчая ремонт и обслуживание.