21 мая православные христиане вспоминают Иоанна Богослова, а в народном календаре это день Ивана Долгого.
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21 мая православные христиане вспоминают Иоанна Богослова, а в народном календаре это день Ивана Долгого.