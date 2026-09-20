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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккенна о дебюте за «Торонто»: «Буду помнить этот день всю жизнь. Это было невероятно»

Гэвин Маккенна поделился впечатлениями от первого матча за «Торонто». 18-летний нападающий, выбранный под первым номером драфта НХЛ-2026, дебютировал за «Мэйпл Лифс» в предсезонной игре против «Монреаля» (1:4).

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