Совместное заявление Китая, России и Ирана: диалог -- единственный жизнеспособный вариант решения иранской ядерной проблемы

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Китай, Россия и Иран в пятницу опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили, что политические и дипломатические контакты, а также диалог остаются единственным жизнеспособным и реализуемым вариантом решения иранской ядерной проблемы, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.