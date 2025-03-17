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Китай

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Совместное заявление Китая, России и Ирана: диалог -- единственный жизнеспособный вариант решения иранской ядерной проблемы

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Китай, Россия и Иран в пятницу опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили, что политические и дипломатические контакты, а также диалог остаются единственным жизнеспособным и реализуемым вариантом решения иранской ядерной проблемы, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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