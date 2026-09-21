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Царьград

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EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 5,1 в Японии

EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 5,1 в Японии

На острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1, зафиксированное EMSC 21 сентября. Эпицентр находился близ Нобеока.

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