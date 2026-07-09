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Царьград

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В Нижегородской области выявили 549 случаев хищения электроэнергии на 20 млн рублей

В Нижегородской области выявили 549 случаев хищения электроэнергии на 20 млн рублей

Компания «ТНС энерго НН» продолжает фиксировать случаи хищения электроэнергии в регионе. За 2025–2026 годы было выявлено 549 фактов безучётного потребления электричества, а общая сумма причинённого ущерба приблизилась к 20 миллионам рублей.

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