В Нижегородской области выявили 549 случаев хищения электроэнергии на 20 млн рублей

Компания «ТНС энерго НН» продолжает фиксировать случаи хищения электроэнергии в регионе. За 2025–2026 годы было выявлено 549 фактов безучётного потребления электричества, а общая сумма причинённого ущерба приблизилась к 20 миллионам рублей.
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