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Milenio: неизвестные застрелили журналиста в центральной Мексике, их задержали

Milenio: неизвестные застрелили журналиста в центральной Мексике, их задержали

МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы - ранее в понедельник его застрелили в городе Морелия.

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