Ученые: грибы разговаривают друг с другом, у них есть минимум 50 слов

Грибы умеют общаться друг с другом через мицелий. У многих подвидов сформировался собственный язык и в каждом из них как минимум 50 слов — микологи полагают, что гриб из Мексики не понял бы сибирский гриб, как не понял бы и человек другого языка.
Грибы умеют общаться друг с другом через мицелий. У многих подвидов сформировался собственный язык и в каждом из них как минимум 50 слов — микологи полагают, что гриб из Мексики не понял бы сибирский гриб, как не понял бы и человек другого языка.
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