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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач призвала не пить больше двух чашек чая в день

Врач призвала не пить больше двух чашек чая в день

По словам Галины Волковой, на кофе налегать стоит еще меньше Без вреда для здоровья в день можно выпивать не больше двух чашек черного либо зеленого чая в день, заявила агентству РИА Новости врач-терапевт и диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

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