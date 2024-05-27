Врач призвала не пить больше двух чашек чая в день

По словам Галины Волковой, на кофе налегать стоит еще меньше Без вреда для здоровья в день можно выпивать не больше двух чашек черного либо зеленого чая в день, заявила агентству РИА Новости врач-терапевт и диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
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