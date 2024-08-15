В прорыве сетей в Лахденпохье обвинили районную администрацию

Аварии на водопроводе и канализации заинтересовали прокуратуру Сотрудники прокуратуры Карелии провели проверку и выяснили, что недавно в Лахденпохье произошли аварии на канализационных и водопроводных сетях.
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