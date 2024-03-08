Вслед за улицами в честь Бориса Джонсона (появились в нескольких городах Украины), который требовал и до сих пор требует от Украины воевать до последнего украинца, в Киеве появится улица Виктории Нуланд, которая раздавала печеньки на Майдане в декабре 2013 г.
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