Вслед за улицами в честь Бориса Джонсона (появились в нескольких городах Украины), который требовал и до сих пор требует от Украины воевать до последнего украинца, в Киеве появится улица Виктории Нуланд, которая раздавала печеньки на Майдане в декабре 2013 г.