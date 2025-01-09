Россия в 2024 году увеличила экспорт зерна на 5,8%

Экспорт зерновых культур из России в 2024 году вырос до 73,1 млн тонн, сообщил Россельхознадзор. «Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов, в 2024 году Россия сохранила высокие темпы экспорта зерна и продуктов его переработки.