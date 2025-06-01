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Бойцы ВС РФ привезли подарки детям из семейного центра в Луганске

Бойцы ВС РФ привезли подарки детям из семейного центра в Луганске

Минобороны РФ Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа совместно с бойцами группировки войск "Центр" в честь Международного дня защиты детей привезли детям из семейного центра в Луганске подарки и праздничный концерт.

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