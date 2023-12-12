Жизнь и здоровье граждан в добровольческих формированиях застрахуют

Соблюдение законодательных гарантий в отношении всех категорий военнослужащих, в первую очередь участников СВО, защита стратегически важных объектов и оборонных предприятий от возможных атак беспилотников и других средств поражения, противодействие экстремизму и терроризму — вот ключевые темы, на которых планирует сосредоточиться в будущем году Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.