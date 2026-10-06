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Кухня и дом

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Линолеум на стяжку: когда можно стелить и почему основание решает всё

Линолеум на стяжку: когда можно стелить и почему основание решает всё

Каждый, кто хоть раз затевал ремонт, знает: финишное покрытие способно преобразить помещение, но его судьба решается задолго до момента укладки.

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