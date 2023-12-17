На Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации несколько категорий граждан

В Верховной Раде захотели лишить отсрочки от мобилизации несколько категорий граждан. Черновой вариант поправок в законопроект показала депутат депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в своем Telegram.
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