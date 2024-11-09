Слово о текущем моменте

Самое лучшее, что случилось с уркаиной, для нас, для России, это майдаун. Если бы не майдаун, то помойка бы смердела и заражала бы все вокруг, заразные миазмы проникали бы в самые дальние уголки нашей страны, а мы вряд ли, что-то смогли бы сделать.