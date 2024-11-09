Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий тишков
    Вопрос риторический, и так все знаютВопрос суверените...
  • Раиса Фазлетдинова
    "Не важно, какой оттенок кожи или разрез глаз - для врагов мы все русские".(В.Ф Маргелов)«Стреляли из-за д...
  • Вад Кук
    Скоро вместо нашей полиции будут чурки стоять все к этому идёт , а Колокольцев будет Фаберже стучать что по другому н...Вопрос суверените...

Слово о текущем моменте

Слово о текущем моменте

Самое лучшее, что случилось с уркаиной, для нас, для России, это майдаун. Если бы не майдаун, то помойка бы смердела и заражала бы все вокруг, заразные миазмы проникали бы в самые дальние уголки нашей страны, а мы вряд ли, что-то смогли бы сделать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх