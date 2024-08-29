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Тульские новости

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В Туле к отопительному сезону готовы 3 148 домов

В Туле к отопительному сезону готовы 3 148 домов

Речь идет о многоквартирных домах с центральным отоплением. 29 августа глава городской администрации Илья Беспалов проинспектировал ход выполнения работ в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025.

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