В Туле к отопительному сезону готовы 3 148 домов

Речь идет о многоквартирных домах с центральным отоплением. 29 августа глава городской администрации Илья Беспалов проинспектировал ход выполнения работ в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025.
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