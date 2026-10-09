Миллион за ребенка: в Иркутской области реализуются корпоративные программы стимулирования рождаемости

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил на Всероссийской неделе охраны труда, что 227 предприятий в различных отраслях по всей стране установили единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 млн рублей, — рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России произошл...
- В России произошл...
- Иркутянку оштрафо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым