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Mexico's Sheinbaum demands answers about water protest crackdown

Mexican President Claudia Sheinbaum demanded an explanation over the police response to a protest against poor drinking water quality in Guadalajara.

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