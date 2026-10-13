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Вакцину от колоректального рака «Онкорна» включат в ОМС с 2027 года

Вакцину от колоректального рака «Онкорна» включат в ОМС с 2027 года

Российскую мРНК-вакцину «Онкорна» для лечения колоректального рака планируют включить в перечень услуг, оплачиваемых по ОМС, с 2027 года.

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