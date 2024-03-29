В Крыму построят железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, по строительству железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского монастыря.
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