На трассе под Пензой полицейские задержали наркокурьера, перевозившего около 5 кг гашиша

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области во взаимодействии с инспекторами ДПС в рамках реализации оперативной информации, полученной от коллег из ГУНК МВД России, на 597-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе остановили автомобиль под управлением ранее судимого за имущественные преступления жителя Белинского района.