Раскрыта загадка необычных полос зебры в радиоволнах пульсара Крабовидной туманности

Исследователь из Университета Канзаса раскрыл тайну происхождения необычных полосатых узоров в радиоволнах пульсара Крабовидной туманности, что может предоставить учёным новый метод изучения этих необычных космических объектов.
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