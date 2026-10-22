Юргазета В казанском FixPrice произошёл инцидент, который шокировал и персонал, и посетителей.
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"Каждый день одно и тоже: мигранты беспредельничают или чиновники воруют миллиардами, иногда для развлечения как мы хорошо живём, а Европа замерзает". А те, кто мастурбекам дает по еб...у, привлекают к ответственности.
И чего не оказалось ни одного мужика рядом ?????
Какие же они незаменимые спецы, что их боятся потерять!!
И наплевать на граждан России!!!
Рыба гниёт с головы а голова в этой стране уже сгнила,погрязла в коррупции и воровстве,
Вай, в каком интересном мире мы жывом! В СССРе такого не было.
А где многомиллионная компенсация пострадавшей моральных издержек? Что? Опять символическая, 2- 3 миллиона? Или реальная от 50 -и и более... У нас полгода в реабилитационном центре нормальном находиться дороже обойдется... Не говоря уже про США... А сколько стоит честь и достоинство несчастной женщины? А справедливость для судьи например... Есть вещи не имеющие цены.. И символические компенсации- насмешка над правосудием.. Ведь фактически человек организовал бои ММА без права жертвы отказаться... Он даже не в шахматы предложил сыграть..
Пока Кремль « не очнется от спячки и Игрищ в толерантность »- нас ждет участь Франции
А почему это быдло с первого раза не было депортировано??? Местные полицаи прикрывали?
"...молодой человек прежде уже неоднократно привлекался к ответственности за мелкие правонарушения..." Уже после первого правонарушения, будь то даже безбилетный проезд, надо выдворять мигрантов из страны, предварительно оштрафовав на немалую сумму.