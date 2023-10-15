G20 принимает обобщающий документ МВФ‑СФС по регулированию криптовалют

G20, форум, включающий 19 суверенных стран, Европейский Союз и Африканский Союз, единогласно одобрил «Коммюнике министров финансов и управляющих центральных банков G20» во время их встречи в Марракеше, Марокко, 13 октября.
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