«Аноре» Шона Бэйкера вручили премии Гильдий продюсеров и режиссеров

«Анора» получила главные награды Гильдий продюсеров и режиссеров. Работу Шона Бэйкера признали фильмом года и отметили за режиссуру, что автоматически превращает картину в основного фаворита «оскаровской» гонки.
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