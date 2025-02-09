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«Аноре» Шона Бэйкера вручили премии Гильдий продюсеров и режиссеров

«Аноре» Шона Бэйкера вручили премии Гильдий продюсеров и режиссеров

«Анора» получила главные награды Гильдий продюсеров и режиссеров. Работу Шона Бэйкера признали фильмом года и отметили за режиссуру, что автоматически превращает картину в основного фаворита «оскаровской» гонки.

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