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«Салават» вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ впервые с 2017 года и 5-й раз в истории

«Салават Юлаев» 5-й раз в истории КХЛ проиграл серию первого раунда плей-офф. Уфимцы проиграли «Адмиралу» (2-4, 2:3 в шестом матче).

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