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Общественная служба новостей

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ФСБ: СБУ заплатила следившему за Прозоровым 4 тысячи рублей

ФСБ: СБУ заплатила следившему за Прозоровым 4 тысячи рублей

Сегодня стало известно о задержании подозреваемого в покушении на Прозорова сотрудниками ФСБ. Стало известно, что за слежку за бывшим работником СБУ исполнителю заплатили 4 тысячи рублей, передает РИА Новости.

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