ФСБ: СБУ заплатила следившему за Прозоровым 4 тысячи рублей

Сегодня стало известно о задержании подозреваемого в покушении на Прозорова сотрудниками ФСБ. Стало известно, что за слежку за бывшим работником СБУ исполнителю заплатили 4 тысячи рублей, передает РИА Новости.
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