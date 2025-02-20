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Военное обозрение

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Гибель белой расы и «ковчег» Россия

Гибель белой расы и «ковчег» Россия

Либералы, леваки-зелёные и глобалисты, которые организовали и поддерживают процесс массового завоза пришельцев с Глобального Юга, просто убивают белую расу.

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