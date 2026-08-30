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Четыре банкира Газпромбанка в Люксембурге заработали миллионы евро на антироссийских санкциях — FT

Четыре банкира Газпромбанка в Люксембурге заработали миллионы евро на антироссийских санкциях — FT

Четыре руководителя люксембургского офиса Газпромбанка могли заработать более €9 млн на операциях с облигациями «Газпрома», воспользовавшись информацией о предстоящем обмене бумаг и кредитами, полученными в московском отделении банка.

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