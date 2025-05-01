На рассвете под Орлом погиб 27-летний водитель Audi

Сегодня, 1 мая, в 4:45 на пульт спасения поступил сигнал о ДТП на федеральной автодороге м-2 Крым. На 417-м км автодороги, в Кромском районе Орловской области, столкнулись два автомобиля: легковушка Audi и большегруз SITRAK.
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