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На рассвете под Орлом погиб 27-летний водитель Audi

На рассвете под Орлом погиб 27-летний водитель Audi

Сегодня, 1 мая, в 4:45 на пульт спасения поступил сигнал о ДТП на федеральной автодороге м-2 Крым. На 417-м  км автодороги, в Кромском районе Орловской области, столкнулись два автомобиля: легковушка Audi и большегруз SITRAK.

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