На рассвете под Орлом погиб 27-летний водитель Audi

Сегодня, 1 мая, в 4:45 на пульт спасения поступил сигнал о ДТП на федеральной автодороге м-2 Крым. На 417-м км автодороги, в Кромском районе Орловской области, столкнулись два автомобиля: легковушка Audi и большегруз SITRAK.