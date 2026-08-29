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Новости Брянска

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Выгоничская ЦРБ Брянской области обновила инфраструктуру на 55 млн рублей

Выгоничская ЦРБ Брянской области обновила инфраструктуру на 55 млн рублей

Обновление инфраструктуры больницы обошлось в 55 млн рублей, из которых 30 млн вложил агропромышленный холдинг «Мираторг», а 25 млн привлечено из госпрограмм.

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