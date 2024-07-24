Американская сырая нефть падала почти на 2%

Фьючерсы на сырую нефть во вторник падали до самого низкого уровня за шесть недель на фоне возобновления переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также опасений по поводу спроса, которые оказали давление на рынок.
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