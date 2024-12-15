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Нарышкин назвал профессиональным человеком кандидата Трампа на пост главы ЦРУ

Нарышкин назвал профессиональным человеком кандидата Трампа на пост главы ЦРУ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не знаком с Джоном Рэтклиффом, которого Дональд Трамп выдвинул на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), но назвал его профессиональным человеком.

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