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«Если Россия согласится»: Келлог раскрыл новые условия Киева по остановке конфликта

«Если Россия согласится»: Келлог раскрыл новые условия Киева по остановке конфликта

Спецпредставитель президента США Кит Келлог раскрыл новые условия киевского режима по остановке конфликта.

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саша пупкин
Придурок))) Какие нах.. условия???
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