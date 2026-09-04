Шестаков: темпы вылова лососевых стали в 2,5 раза меньше, чем в 2025 году

Лососевая путина в 2026 году оказалась неудачной. Вместо прогнозируемых ранее 227 тысяч тонн вылов составит около 110 тысяч тонн, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).