Шестаков: темпы вылова лососевых стали в 2,5 раза меньше, чем в 2025 году

Лососевая путина в 2026 году оказалась неудачной. Вместо прогнозируемых ранее 227 тысяч тонн вылов составит около 110 тысяч тонн, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
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