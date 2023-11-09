Квартальный отчёт Arm разочаровал инвесторов, акции компании упали в цене Для...

Квартальный отчёт Arm разочаровал инвесторов, акции компании упали в ценеДля вышедшей недавно на американский фондовый рынок британской компании Arm минувший квартальный отчёт был первым после данного события, и сложные макроэкономические условия не позволили ей порадовать инвесторов.