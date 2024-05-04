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Алексей Реунков рассказал о перенесенной онкологии. Он пережил операцию, продолжает проходить обследования и говорит, что бег спасает

Алексей Реунков рассказал о перенесенной онкологии. Он пережил операцию, продолжает проходить обследования и говорит, что бег спасает

Легкоатлет Алексей Реунков (чемпион России и призер чемпионата Европы) рассказал в интервью спортивному блогеру Ивану Докунину о перенесенной онкологии, моральном состоянии и беговых планах.

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